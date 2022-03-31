Из каких комплектующих АВТОВАЗ теперь будет делать автомобили

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», с 4 по 24 апреля АВТОВАЗ будет простаивать, так как руководство компании решило перенести на весну летние отпуска. За это время заводы в Тольятти и Ижевске планируют поднакопить дефицитных деталей, чтобы затем дать рынку максимально возможное количество машин.

При этом, как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, АВТОВАЗ сумел найти альтернативных поставщиков электронных компонентов — это азиатские компании. Скорее всего, под «азиатскими» глава региона имеет ввиду производителей из Китая.

Также появилась информация, что автогигант активно привлекает российские заводы по произовдству запчастей. До этого во многих узлах и агрегатах обильно применялись импортные детали: например, даже привод коробки передач отгружала японская Atsumitech.

Так, по данным Минпромторга, LADA Granta, LADA Niva и Vesta локализованы только наполовину — на 52,5%, 47,2% и 45,4%, соответственно. А в технике марки УАЗ, в которой импорта не должно быть по определению, дело вообще швах.