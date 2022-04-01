АВТОВАЗ назвал дату начала производства моделей LADA из отечественных компонентов

— АВТОВАЗ намерен к началу лета 2022 года наладить производство упрощенных версий LADA с минимальным применением иностранных комплектующих. Параллельно ведется активная работа по поиску альтернативных решений для ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций, — говорится в сообщении, распространенном официальными представителями российского автогиганта.

Напомним, что с 4 по 24 апреля большая часть персонала предприятий АВТОВАЗ отправится с отпуск, перенесенный с лета на весну. Ранее сообщалось, что в этот период компания намерена создать некий запас компонентов для сборки выпускаемых ею моделей авто — LADA и Renault. Судя по всему, параллельно с этим будут вестись работы по переводу выпуска некоторых моделей на российские и, видимо, частично азиатские комплектующие.

Надо полагать, что судьба стать полностью российской машиной раньше всех прочих моделей, выпускаемых АВТОВАЗом, уготовлена Lada Granta. Видимо, начало выпуска именно таких авто можно ожидать в начале лета.