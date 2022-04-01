Благодаря санкциям автозавод «Урал» намерен побить рекорды продаж

Цель коллектива на 2022 год — показать результат лучше прошлогоднего. Ведь перевозчики больше не смогут покупать импортный комтранс!

Правда, в нынешних условиях предприятие сделает акцент на «проверенные временем модели грузовиков». К примеру, на классический вездеход Урал-4320, который по-прежнему востребован перевозчиками, а главное — универсален для установки разнообразных надстроек.

Кроме того, на заводе не оставляют надежд запустить производство современных мостов. На эти цели уже получены 2 миллиарда рублей льготного займа. Хотя сейчас из-за роста валютных курсов компании придется просить дофинансирования.

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», «Урал» планирует выпускать мосты грузоподъемностью от 9 до 16 тонн. Они подойдут для грузовых автомобилей, строительной техники и армейских броневиков. Также агрегаты трансмиссии будут поставляться на другие автозаводы.