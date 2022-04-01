MAN остановил сборку грузовиков на двух европейских заводах

Проблема с дефицитом кабелей и проводов, с которой уже столкнулись производители легковых машин, добралась и до грузовиков. Дело в том, что пятая часть поставок электрических кабелей на автомобильные конвейеры в Европе шла из Украины. А сейчас все эти заводы закрыты.

Сбои с поставками комплектующих фиксируют и на других предприятиях MAN: Нюрнберге, Зальцгиттере и Виттлихе. В итоге уже во втором квартале менеджмент компании ожидает серьезных проблем с выпуском всей своей модельной линейки грузовиков.

Напомним, что ранее о проблемах с поставками компонентов из Украины рассказали представители Volkswagen, Audi, Skoda и BMW.