MAN остановил сборку грузовиков на двух европейских заводах

Фото: MAN
Производитель грузовиков MAN временно останавливает сборку грузовиков на заводах в Мюнхене и Кракове. Причина — сбои в цепочках поставок, а точнее, производство столкнулось с нехваткой электропроводки.
Виктор Васильев

Проблема с дефицитом кабелей и проводов, с которой уже столкнулись производители легковых машин, добралась и до грузовиков. Дело в том, что пятая часть поставок электрических кабелей на автомобильные конвейеры в Европе шла из Украины. А сейчас все эти заводы закрыты.

Сбои с поставками комплектующих фиксируют и на других предприятиях MAN: Нюрнберге, Зальцгиттере и Виттлихе. В итоге уже во втором квартале менеджмент компании ожидает серьезных проблем с выпуском всей своей модельной линейки грузовиков.

Напомним, что ранее о проблемах с поставками компонентов из Украины рассказали представители Volkswagen, Audi, Skoda и BMW.

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1 апреля 2022
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