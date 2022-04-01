Стало известно, почему воспламеняются совершенно новые LADA Niva

На самом деле, все очень серьезно. Причина сервисной кампании — возможный контакт плюсовой клеммы между проводов стартера и защитным кожухом. Понятно, что при наиболее драматичном развитии событий это угрожает возгоранием. В итоге, на сервис отправятся 593 внедорожника Lada Niva Travel, хозяевам которых нужно как можно скорее посетить дилерский сервис.

Между тем, фанаты тольяттинских вездеходов ждут, когда АВТОВАЗ начнет выпускать LADA Niva «по советскому образцу», поскольку автогигант откажется от импортных комплектующий, упростив таким образом конструкцию выпускаемых моделей.

А еще поклонникам «Нивы» будет интересно узнать, что чешская тюнинговая компания-импортер автомобилей LADA сделала из обычного ВАЗ-21214 практичный туристический универсал. Портал «АвтоВзгляд» опубликовал фото получившейся LADA Baikal.