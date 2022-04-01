Стало известно, почему воспламеняются совершенно новые LADA Niva

Фото производителя.
В январе-феврале этого года АВТОВАЗ резко прекратил продажу и выдачу новеньких внедорожников LADA Niva Travel. Как тогда выяснилось, на конвейере сборщики нарушили «технологию сборки при установке плюсового провода стартера». И сейчас, как выяснил портал «АвтоВзгляд», российский автозавод продолжают преследовать «тени» этой истории.
Алексей Кованов

На самом деле, все очень серьезно. Причина сервисной кампании — возможный контакт плюсовой клеммы между проводов стартера и защитным кожухом. Понятно, что при наиболее драматичном развитии событий это угрожает возгоранием. В итоге, на сервис отправятся 593 внедорожника Lada Niva Travel, хозяевам которых нужно как можно скорее посетить дилерский сервис.

Между тем, фанаты тольяттинских вездеходов ждут, когда АВТОВАЗ начнет выпускать LADA Niva «по советскому образцу», поскольку автогигант откажется от импортных комплектующий, упростив таким образом конструкцию выпускаемых моделей.

А еще поклонникам «Нивы» будет интересно узнать, что чешская тюнинговая компания-импортер автомобилей LADA сделала из обычного ВАЗ-21214 практичный туристический универсал. Портал «АвтоВзгляд» опубликовал фото получившейся LADA Baikal.

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1 апреля 2022
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