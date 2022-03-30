Назван простой способ заставить американцев покупать LADA, KAMAZ и UAZ

Сырьевой экспорт для российского бюджета на протяжении многих десятилетий остается штукой привычной, проверенной и надежной. Однако вывоз из страны ее ресурсов по схеме «нефть в обмен на кока-колу» приводит к тому, что основную выгоду из сложившейся схемы извлекают не граждане нашей страны, а зарубежные компании, занимающиеся изготовлением конечной продукции из российского сырья. Изменить эту устойчивую и порочную по своей природе практику можно лишь с помощью стимулирования создания в России собственной мощной экспортно ориентированной промышленности, в том числе и автомобильной, которая будет продавать на зарубежных рынках готовые товары, а не нефть, газ, руду и лес.
Для этого автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает использовать такие меры налогового регулирования, которые привлекли бы в российскую автоиндустрию не только отечественные, но и иностранные инвестиции. Чтобы подвигнуть инвесторов к созданию полноценных автомобильных производств на территории России, предлагается на срок 30–50 лет устанавливать минимальные налоговые ставки для компаний, проявивших интерес к такого рода деятельности. Дополнительным ресурсом для наращивания промышленного потенциала России может стать создание в нашей стране автопроизводств, изначально нацеленных не на отечественный рынок, а на авторынки, где отечественная продукция не представлена, либо присутствует там в минимальной степени.
Так, например, главными экспортными направлениями для российских легковых автомобилей марки LADA до последнего времени были страны, расположенные на территории бывшего СССР. Для ведущего российского производителя тяжелых грузовиков КамАЗ иностранный рынок сбыта, по большому счету, сводился к поставкам в Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Беларусь и Литву. При этом многолетние блестящие выступления заводской команды КамАЗов в ходе ралли-рейдов по просторам Африки или Южной Америки к бешеному спросу на грузовики российской марки так и не привели.
Популярность марки автомобиля во многом определяется конечной розничной стоимостью ее моделей. Этот финансовый показатель вполне под силу корректировать государству, на территории которого происходит выпуск транспортных средств — в основном с помощью налоговых рычагов. Сценарий может быть следующим: допустим, легковушки с шильдиком LADA начинают поставляться в страну, где до сих пор их никто не продавал. За это государство устанавливает минимальные налоги и максимальные льготы на весь доход и оборотные средства, получаемые и используемые компанией-производителем и ее партнерами в процессе такого экспорта. Стоит отдельно упомянуть, что создание новых, ориентированных на новые зарубежные рынки, автомобильных производств в России следует тщательно продумать с точки зрения мест их размещения.
Такие заводы следует строить на расстоянии не меньше 500 километров от столичных городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Появление новых крупных промпредприятий в отдаленных от этих центров регионах позволит оттянуть в них сотни тысяч жителей мегаполисов. Ведь вместе с рабочими и инженерами туда переместятся и члены их семей. Косвенным образом это существенно повлияет на снижение перегруженности Москвы и Санкт-Петербурга, снизив в этих городах накал транспортных и экологических проблем. Пойдя по такому пути, Россия существенно нарастит количество промышленных объектов на своей территории. У нас появятся многие тысячи новых рабочих мест. Кроме того, получит мощнейший импульс для развития целый конгломерат компаний-поставщиков автокомпонентов, а также организаций, предоставляющих всевозможные сервисные услуги предприятиям автопрома.
Таким образом, снижение налоговой нагрузки для российских автозаводов, нацеленных на агрессивный захват зарубежных рынков, не только не сократит поступления в бюджеты, но и, наоборот, увеличит их в глобальном масштабе. Итогом станет увеличение возможностей для отечественного автопрома к освоению совершенно новых рынков сбыта и развитию собственных производственных возможностей. В глобальном смысле налоговые льготы и развитие автопромышленности в состоянии сделать Россию одной из наиболее конкурентоспособных развитых стран мира даже в текущих условиях. Поэтому правительству России следует поддержать инициативы Дмитрия Давыдова и реализовать его предложения по развитию отечественной промышленности.