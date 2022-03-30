Назван простой способ заставить американцев покупать LADA, KAMAZ и UAZ

Сырьевой экспорт для российского бюджета на протяжении многих десятилетий остается штукой привычной, проверенной и надежной. Однако вывоз из страны ее ресурсов по схеме «нефть в обмен на кока-колу» приводит к тому, что основную выгоду из сложившейся схемы извлекают не граждане нашей страны, а зарубежные компании, занимающиеся изготовлением конечной продукции из российского сырья. Изменить эту устойчивую и порочную по своей природе практику можно лишь с помощью стимулирования создания в России собственной мощной экспортно ориентированной промышленности, в том числе и автомобильной, которая будет продавать на зарубежных рынках готовые товары, а не нефть, газ, руду и лес.

Для этого автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает использовать такие меры налогового регулирования, которые привлекли бы в российскую автоиндустрию не только отечественные, но и иностранные инвестиции. Чтобы подвигнуть инвесторов к созданию полноценных автомобильных производств на территории России, предлагается на срок 30–50 лет устанавливать минимальные налоговые ставки для компаний, проявивших интерес к такого рода деятельности. Дополнительным ресурсом для наращивания промышленного потенциала России может стать создание в нашей стране автопроизводств, изначально нацеленных не на отечественный рынок, а на авторынки, где отечественная продукция не представлена, либо присутствует там в минимальной степени.