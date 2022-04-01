Свыше 100 000 автомобилей Volkswagen, Audi, и Skoda признаны пожароопасными

Более 100 000 автомобилей Volkswagen, Audi, и Skoda подлежат отзыву из-за опасности возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщило Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ. Речь идет о моделях Audi Q3, Skoda Octavia и VW Golf, выпущенных в период с 2020-го по 2022 год. В одной только Германии опасных легковушек оказалось около 40 000.

Как выяснилось, в моторных отсеках упомянутых авто имеются плохо закрепленные пластиковые детали, которые могут прийти в соприкосновение с горячими частями двигателя и воспламениться. Сообщается, что на территории ФРГ уже было отмечено 16 случаев возгорания автомобилей по этой причине.

О количестве подпадающих под отзыв автомобилей на территории России пока никаких официальных данных не поступало.