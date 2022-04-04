АВТОВАЗ готовит «горячий» универсал Lada Vesta

В Тольятти вездесущие фотошпионы сфотографировали парочку рестайлинговых LADA Vesta FL. Это серый седан и серебристый универсал, которые, на первый взгляд, кажутся вполне обычными… Если бы не одна важная деталь — ее способен подметить только очень зоркий глаз. У обеих машин — колесные ступицы… с пятиточечной разболтовкой. А это — 100-процентная примета «горячих» LADA Vesta Sport.

Скорее всего, коллектив ателье LADA Sport под руководством Влада Незванкина сейчас готовит рестайлинговый вариант «Спорта». А заодно планирует исполнить свою давнюю мечту — выпустить не только «заряженный» седан, но и аналогичный универсал.

Напомним, что LADA Vesta Sport отличается 1,8-литровым 145-сильным мотором, а также массой других доработок, включая тормоза, подвеску и салон. Скорее всего, после рестайлинга модель сохранит прежние характеристики, но изменится снаружи и внутри.

Кстати, сам АВТОВАЗ сейчас стоит. Понимая, что отделу закупок нужно спешно искать новых поставщиков (отечественных и азиатских), а затем — поднакопить достаточное количество компонентов, руководство приняло решение перенести летние корпоративные каникулы на весну.