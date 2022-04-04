Россияне стали массово заказывать импортные автозапчасти из Белоруссии

Полки белорусских автомагазинов по-прежнему пестрят автозапчастями, официально завезенными из Европы, поэтому россияне бросились заказывать необходимые комплектующие. Впрочем, касается это не только автомобильных компонентов. Из Белоруссии везут детскую одежду и питание, предметы женской гигиены и всевозможные «санкционные» товары. Причем нашли себя и предприниматели, которые доставляют продукцию на наш рынок целыми фурами.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители бизнес-юнита ПЭК, число заявок на перевозку товаров из Беларуси увеличивается на 7% еженедельно, а до конца 2022 года объем логистики должен вырасти на 32%.

Между тем, на польской границе агрессивно настроенные активисты блокируют движение фурам с белорусскими и российскими регистрационными знаками. МИД РФ не оставил подобный беспредел без внимания.