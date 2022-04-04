«Смутное время»: кто и как легализует подержанные автомобили с криминальной историей

Сонмы машин с казахскими, киргизскими и армянскими номерами давно уже стали неотъемлемой частью русской дороги, и управляют ими далеко не граждане вышеназванных государств. Владельцы — россияне, которые решились на покупку, потому что не смогли себе позволить легализованный у нас аналог. Такие автомобили стоят намного дешевле — разница, порой, две цены — находятся в неплохом состоянии и позволяют решить проблему семейной логистики сегодня. Тот случай, когда надо ездить и возить, а новый Lada Largus стоит полтора миллиона рублей!

Впрочем, у подобного решения есть крайне негативная сторона: помимо повышенного внимания сотрудников ГИБДД по поводу и без, машины с временным ввозом — а это именно они — могут быть конфискованы из-за нарушений таможенных правил. Просто напомним, что управлять таким транспортным средством может лишь тот, кто на нем пересек границу. Более того, временный ввоз действует год, а после требует повторного пересечения «засечной черты».