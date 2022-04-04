«Смутное время»: кто и как легализует подержанные автомобили с криминальной историей

Сонмы машин с казахскими, киргизскими и армянскими номерами давно уже стали неотъемлемой частью русской дороги, и управляют ими далеко не граждане вышеназванных государств. Владельцы — россияне, которые решились на покупку, потому что не смогли себе позволить легализованный у нас аналог. Такие автомобили стоят намного дешевле — разница, порой, две цены — находятся в неплохом состоянии и позволяют решить проблему семейной логистики сегодня. Тот случай, когда надо ездить и возить, а новый Lada Largus стоит полтора миллиона рублей!
Впрочем, у подобного решения есть крайне негативная сторона: помимо повышенного внимания сотрудников ГИБДД по поводу и без, машины с временным ввозом — а это именно они — могут быть конфискованы из-за нарушений таможенных правил. Просто напомним, что управлять таким транспортным средством может лишь тот, кто на нем пересек границу. Более того, временный ввоз действует год, а после требует повторного пересечения «засечной черты».
Однако, времена сейчас смутные, оттого крайне благодарные для различного рода ушлых дельцов, которые предлагают обладателям подобных автомобилей «полную легализацию с получением соответствующих документов». Подобные сделки массово публикуются на различных интернет-ресурсах и досках объявлений и быстро набирают популярность.
Предложение-то выгодное, на первый взгляд: за комплект документов с «внесением в базу» — в какую, правда, не уточняют — а также «закрытие ввоза» и справку о полной растоможке просят всего 95 000 рублей. Это в разы меньше официального тарифа таможни.
Принцип работы и «схему», что естественно, держат в большом секрете, однако подобные махинации в истории современной России — не новость: было подобное и в девяностых, и в ранних двухтысячных. Заканчивалось, впрочем, одинаково: паспорт транспортного средства, выданный однажды, может быть абсолютно спокойно отозван, если спецслужбы обнаружат подлог или эксплуатацию дыры в законодательстве. «Заинтересованный» чиновник увольняется, на его место приходит новый и начинает разгребать «авдиевы конюшни». Тут-то и обнаруживается наследство, которое мгновенно используется для подтверждения компетентности и создания фундамента для дальнейшего продвижения по службе.
Компенсировать проблемы никто, конечно, не будет, ведь плательщик понимает, что он сознательно шел на аферу. В такие дни, как сейчас, нельзя принимать эмоциональные решения и бросаться на сомнительные сделки. Ведь обмануть можно только того, кто сам готов на обман, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Капитан очевидность», скажете? Увы, подобные аксиомы повторять никогда не поздно, ведь соблазн велик, а сотни, если не тысячи людей регулярно попадаются на удочку махинаторов.