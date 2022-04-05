12 моделей Audi попали под отзыв в России

Фото: АвтоВзгляд
Немецкая Audi инициировала сервисную кампанию, затронувшую целых 12 моделей премиального бренда. В их числе: легковушки А4, А5, А6, а7 и А8, кроссоверы Q7, Q8, SQ7 и SQ8, а также «зажигалки» RS-серии, включая универсал RS6. Технические центры следует посетить владельцам упомянутых автомобилей для обновления ПО.
Лика Затворная

Как выяснилось, в автомобилях, сошедших с конвейера в минувшем и нынешнем годах, есть необходимость загрузить обновленный софт программного обеспечения.

Причина в следующем: в ходе производства мог быть частично деактивирован режим, переводящий различные электронные системы в экономичный функционал работы. В результате чего модуль, отвечающий за вызов аварийно-спасательных служб, горит в салоне красным цветом, намекая на то, что система не работает.

Как уже было сказано, ситуация решается новой прошивкой. Работы по обновлению ПО дилеры проведут бесплатно.

ТО, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
5 апреля 2022
169