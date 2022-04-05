12 моделей Audi попали под отзыв в России

Как выяснилось, в автомобилях, сошедших с конвейера в минувшем и нынешнем годах, есть необходимость загрузить обновленный софт программного обеспечения.

Причина в следующем: в ходе производства мог быть частично деактивирован режим, переводящий различные электронные системы в экономичный функционал работы. В результате чего модуль, отвечающий за вызов аварийно-спасательных служб, горит в салоне красным цветом, намекая на то, что система не работает.

Как уже было сказано, ситуация решается новой прошивкой. Работы по обновлению ПО дилеры проведут бесплатно.