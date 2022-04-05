Почему россияне захотят купить Sehol QX вместо Hyundai Tucson

В базе данных Росстандарта появились сертификационные документы на кроссовер Sehol QX — одноклассник Hyundai Tucson длиной 4,6 м. Правда, в России симпатичный SUV будут продавать под маркой JAC, а вот имя пока не выбрано — в сертификате значатся сразу JS6, S811, S6, X6, SEI 6.

В качестве силового агрегата заявлена безальтернативная полуторалитровая турбочетверка с отдачей аж в 174 силы, с которой могут быть агрегатированы либо 6-ступенчатая «механика», либо 7-ступенчатый «преселектив». Привод — строго передний.

И хотя российское представительство бренда JAC не делало никаких заявлений по поводу грядущей премьеры, нет сомнений, что переименованный Sehol QX скоро появится у отечественных дилеров. Ведь иначе тратить деньги на сертификацию просто не имеет смысла.