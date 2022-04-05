Почему россияне захотят купить Sehol QX вместо Hyundai Tucson

В базе данных Росстандарта появились сертификационные документы на кроссовер Sehol QX — одноклассник Hyundai Tucson длиной 4,6 м. Правда, в России симпатичный SUV будут продавать под маркой JAC, а вот имя пока не выбрано — в сертификате значатся сразу JS6, S811, S6, X6, SEI 6.
В качестве силового агрегата заявлена безальтернативная полуторалитровая турбочетверка с отдачей аж в 174 силы, с которой могут быть агрегатированы либо 6-ступенчатая «механика», либо 7-ступенчатый «преселектив». Привод — строго передний.
И хотя российское представительство бренда JAC не делало никаких заявлений по поводу грядущей премьеры, нет сомнений, что переименованный Sehol QX скоро появится у отечественных дилеров. Ведь иначе тратить деньги на сертификацию просто не имеет смысла.
Учитывая, что даже до начала спецоперации на Украине Hyundai Tucson стоил минимум 2 749 000 рублей, а по факту дилеры просили за такие машины намного больше, то Sehol QX может оказаться хорошей альтернативой сильно «потяжелевшему» «корейцу».
Тем более, что ввозить в Россию планируют кроссоверы казахстанской сборки. А значит, JAC сможет навесить на свою новинку достаточно приятный ценник. Так что осталось дождаться премьеры.
Кстати, другой китайский производитель — Great Wall Motor — оформил патент на Tank 800. И хотя оформление патентных документых вовсе не означает, что вскоре начнутся продажи «живых» автомобилей, некоторые надежды на скорый дебют этого «рамника» есть.