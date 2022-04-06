Volkswagen решил убрать из продуктовой линейки с десяток моделей

Фото: АвтоВзгляд
К любопытному решению пришел немецкий автогигант, решивший отказаться от выпуска массовых автомобилей в пользу премиальных. Как выяснилось, продуктовую гамму Volkswagen готовятся покинуть с десяток моделей. Объемы производства сократятся в угоду качеству.
Лика Затворная

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на финансового директора VW AG Арно Антлитца, компания планирует отказаться от выпуска автомобилей бюджетного и среднеценового сегментов. В рамках новой стратегии концерн намерен повышать маржинальность и долю рынка, но за счет производства куда более доходных продуктов. В их числе — Audi и, конечно же, Porsche.

По словам топ-менеджера, модельный ряд может сократиться на 60%. Но зато это позволит сосредоточиться на премиальных и высокотехнологичных проектах, над чем немцы будут усердно трудиться следующие восемь лет.

Стоит добавить, что некогда народный бренд уже давно потерял связь с народом. А все «благодаря» взлетевшим ценам, которые и без того в ряде случаев вплотную приблизились к продукции премиального сегмента.

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6 апреля 2022
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