Nissan вложит миллионы долларов для укрепления рыночных позиций

Фото: wallbox.ru.
Марка Nissan готова вложить миллионы долларов инвестиций, чтобы завоевать ключевые позиции на важных для себя рынках. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие страны японская марка считает наиболее перспективными.
Алексей Кованов

Nissan Motor усилит свое присутствие на рынке Южной Америки, где, пожалуй, главными территориями сбыта можно назвать Аргентину, Бразилию и Чили. Собственно, на модернизацию своего бразильского завода марка потратит внушительные 276 120 000 долларов.

В планах компании — создание и запуск принциипиально новых моделей. Но каких — в «Ниссане» не сообщают. Притом вполне возможно, что затем некоторых из латиноамериканских новинок появятся и в российской гамме.

Кстати, что касается новинок. Недавно японцы представили подробный обзор платформы CMF-EV — новейшей архитектурной основы для электромобилей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему инженеры прозвали платформу «волшебным ковром-самолетом».

производители, производство, автозаводы
7 апреля 2022
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