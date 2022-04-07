Nissan вложит миллионы долларов для укрепления рыночных позиций

Nissan Motor усилит свое присутствие на рынке Южной Америки, где, пожалуй, главными территориями сбыта можно назвать Аргентину, Бразилию и Чили. Собственно, на модернизацию своего бразильского завода марка потратит внушительные 276 120 000 долларов.

В планах компании — создание и запуск принциипиально новых моделей. Но каких — в «Ниссане» не сообщают. Притом вполне возможно, что затем некоторых из латиноамериканских новинок появятся и в российской гамме.

Кстати, что касается новинок. Недавно японцы представили подробный обзор платформы CMF-EV — новейшей архитектурной основы для электромобилей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему инженеры прозвали платформу «волшебным ковром-самолетом».