В России начали дешеветь новые автомобили

Отмечается, что в период с 25 февраля по 4 марта российские автомобили прибавили в цене 17,1%, с 5 по 11 марта — 6,9%, а с 12 по 25 марта — 7,9%. И только сейчас прайсы совсем немного пошли вниз. Вряд ли небольшое снижение станет тенденцией, ведь цепочки поставок нарушены, а заводы работают с перебоями.

Однако по собственным источникам портала «АвтоВзгляд», ценники растут и будут расти и дальше, ведь на рынке образовался колосальный дефицит предложения новых машин. А жадность дилеров, увы, усмирить никто не может, ибо российским законодательством банально не предусмотрены меры урегулирования.

Напомним, ранее отмечалось, что в марте российский авторынок рухнул на 63%. За первый месяц весны дилеры продали 55 129 новых легковых автомобилей.