В Россию скоро свезут дизельные автомобили со всей Европы и США

Фото globallookpress.com
Дизельные автомобили ценят по всему миру за экономичность и высокую тягу на низких оборотах, дальность хода и способность тянуть тяжелый прицеп. Причем «народную любовь» не могут пересилить ни дополнительные налоги, ни закручиваемая каждый год «экологическая гайка». Впрочем, одно средство все же нашлось. Теперь «тракторы» могут себе позволить только в России и на Аравийском полуострове. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Итак, на дизельных легковушках крест в итоге поставили не мечты о «зеленом» будущем. Просто произошло событие, от которого у строителей «зеленой экономики» буквально выросли крылья: цены на дизтопливо взлетели на 40%, заставив даже преданных поклонников «солярки» задуматься о смене автомобиля.

Да, такого удара по производителям машин на соляре никогда не наносили: продавать «дизеля» сейчас просто некому, ведь стоимость их заправки и дальность хода уже не покрывает дополнительные платежи на содержание. Сегодня в Старом Свете, как, впрочем, и в Новом, бензиновый мотор стал привлекательнее своего дизельного родственника. Электродвигатель — на подходе. Почему произошла «переоценка ценностей»?

Хотелось бы назвать конкретные фамилии, но тут, к сожалению, не выйдет: дело в том, что вмешалась природа. Основным поставщиком «тяжелого топлива» в «хрустальный град на холме» была Россия. И не потому, что заключила феноменальную сделку. Просто США ввели санкции против Венесуэлы, долгие годы поставлявшей так необходимую для производства «солярки» тяжелую нефть. Нефть легкая особо выгодна для производства бензина — это больше к арабскому «черному золоту», а вот наш URALS вполне пригоден для паритетного изготовления и ДТ, и бензина.

Фото globallookpress.com

В тонкости процедуры переработки вдаваться не будем, но сделка с США была устроена так, что Российская Федерация привозила в Северную Америку не только сырую нефть, но и уже готовое ДТ. Этим, собственно, и обусловлены высокие цены на дизель в России — мы его успешно экспортировали. Раньше.

Сегодня же повсеместный «пир санкций» отрезал российских производителей от целого ряда импортных контрактов. Печально, но терпимо — танкер может и в другую сторону плыть, ему все равно. Впрочем, у медали всегда две стороны: отказ от дешевых энергоносителей из России моментально сказался на ценниках АЗС по всему миру. И если американцы пока ропщут, но заливают, то для экономных немцев прибавка к цене в один евро — приговор.

Дизельные авто более не привлекательны: уж слишком дорого они обходятся с учетом новых цен на горючее, которые не имеют никаких шансов к снижению. Как говорил один из отцов-основателей экономической теории — «невидимая рука рынка». Впрочем, в нашем случае — вполне видимая.

Скорого «разворота» к привычному не предвидится, так что можно смело говорить о формировании новых условий надолго. Тысячи дизельных машин, как новых, так и подержанных, в одночасье стали финансово не актуальными. Куда их отправят? Туда, где дешевое ДТ, рождающее спрос — это тоже законы рынка, которые невозможно перестроить. Проще говоря — в Россию.

цены на топливо, автопродажи, авторынок, кризис, вторичный рынок, подержанные авто, дизельное топливо, украина, санкции
9 апреля 2022
2