В Россию скоро свезут дизельные автомобили со всей Европы и США

Итак, на дизельных легковушках крест в итоге поставили не мечты о «зеленом» будущем. Просто произошло событие, от которого у строителей «зеленой экономики» буквально выросли крылья: цены на дизтопливо взлетели на 40%, заставив даже преданных поклонников «солярки» задуматься о смене автомобиля.
Да, такого удара по производителям машин на соляре никогда не наносили: продавать «дизеля» сейчас просто некому, ведь стоимость их заправки и дальность хода уже не покрывает дополнительные платежи на содержание. Сегодня в Старом Свете, как, впрочем, и в Новом, бензиновый мотор стал привлекательнее своего дизельного родственника. Электродвигатель — на подходе. Почему произошла «переоценка ценностей»?
Хотелось бы назвать конкретные фамилии, но тут, к сожалению, не выйдет: дело в том, что вмешалась природа. Основным поставщиком «тяжелого топлива» в «хрустальный град на холме» была Россия. И не потому, что заключила феноменальную сделку. Просто США ввели санкции против Венесуэлы, долгие годы поставлявшей так необходимую для производства «солярки» тяжелую нефть. Нефть легкая особо выгодна для производства бензина — это больше к арабскому «черному золоту», а вот наш URALS вполне пригоден для паритетного изготовления и ДТ, и бензина.
В тонкости процедуры переработки вдаваться не будем, но сделка с США была устроена так, что Российская Федерация привозила в Северную Америку не только сырую нефть, но и уже готовое ДТ. Этим, собственно, и обусловлены высокие цены на дизель в России — мы его успешно экспортировали. Раньше.
Сегодня же повсеместный «пир санкций» отрезал российских производителей от целого ряда импортных контрактов. Печально, но терпимо — танкер может и в другую сторону плыть, ему все равно. Впрочем, у медали всегда две стороны: отказ от дешевых энергоносителей из России моментально сказался на ценниках АЗС по всему миру. И если американцы пока ропщут, но заливают, то для экономных немцев прибавка к цене в один евро — приговор.
Дизельные авто более не привлекательны: уж слишком дорого они обходятся с учетом новых цен на горючее, которые не имеют никаких шансов к снижению. Как говорил один из отцов-основателей экономической теории — «невидимая рука рынка». Впрочем, в нашем случае — вполне видимая.
Скорого «разворота» к привычному не предвидится, так что можно смело говорить о формировании новых условий надолго. Тысячи дизельных машин, как новых, так и подержанных, в одночасье стали финансово не актуальными. Куда их отправят? Туда, где дешевое ДТ, рождающее спрос — это тоже законы рынка, которые невозможно перестроить. Проще говоря — в Россию.