В Россию скоро свезут дизельные автомобили со всей Европы и США

Итак, на дизельных легковушках крест в итоге поставили не мечты о «зеленом» будущем. Просто произошло событие, от которого у строителей «зеленой экономики» буквально выросли крылья: цены на дизтопливо взлетели на 40%, заставив даже преданных поклонников «солярки» задуматься о смене автомобиля.

Да, такого удара по производителям машин на соляре никогда не наносили: продавать «дизеля» сейчас просто некому, ведь стоимость их заправки и дальность хода уже не покрывает дополнительные платежи на содержание. Сегодня в Старом Свете, как, впрочем, и в Новом, бензиновый мотор стал привлекательнее своего дизельного родственника. Электродвигатель — на подходе. Почему произошла «переоценка ценностей»?

Хотелось бы назвать конкретные фамилии, но тут, к сожалению, не выйдет: дело в том, что вмешалась природа. Основным поставщиком «тяжелого топлива» в «хрустальный град на холме» была Россия. И не потому, что заключила феноменальную сделку. Просто США ввели санкции против Венесуэлы, долгие годы поставлявшей так необходимую для производства «солярки» тяжелую нефть. Нефть легкая особо выгодна для производства бензина — это больше к арабскому «черному золоту», а вот наш URALS вполне пригоден для паритетного изготовления и ДТ, и бензина.