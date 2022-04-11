Mitsubishi остановила производство автомобилей в России

Фото: АвтоВзгляд
Японцы приостановили производство автомобилей на заводе в Калуге, где организована сборка по полному циклу — с окраской и сваркой — кроссовера Mitsubishi Outlander и внедорожника Pajero Sport. Напомним, что ранее выпуск автомобилей на калужском предприятии «ПСМА Рус» временно «заморозил» концерн Stellantis.
Вячеслав Василенко

Машиностроительная площадка «ПСМА Рус» в Калуге столкнулась с дефицитом комплектующих. Несколько дней назад был остановлен конвейер по производству целой россыпи моделей, среди которых Peugeot Traveller, Expert и Partner, Opel Combo, Vivaro и Zafira Life, а также Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy и Berlingo. Теперь «забуксовал» и выпуск автомобилей Mitsubishi.

«В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе ПСМА Рус в Калуге временно приостановлено», — сообщил порталу «АвтоВзгляд» Илья Никоноров, директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России.

О том, когда возобновится сборка автомобилей, информации пока нет.

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11 апреля 2022
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