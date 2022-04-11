Каким будет кроссовер E-NEVA от российского производителя тактических ракет

Сразу напомним, почему вообще оборонщики вдруг решили создать автомобиль. Ответ достаточно прост: чтобы выполнить поручение президента Владимира Путина, согласно которому доля гражданской продукции для организаций оборонно-промышленного комплекса до 2025 года должна достичь 30%.
«Алмаз-Антей» некоторое время назад публиковал несколько официальных рендеров, а также раскрыл основные характеристики будущего кроссовера. Так, его длина составит 4,5 метра, а запас хода — 463 км. В движение полноприводную машину будет приводить пара электромоторов отдачей 495 сил.
Однако, как заявил агентству ТАСС заместитель гендиректора холдинга по производственно-технологической политике Александр Ведров, концепция меняется. И вместо чисто электрической версии будет создаваться и выпускаться газово-электрическая.
«В данный момент опытный образец находится на Обуховском заводе. Вместе с [заместителем председателя правления ПАО „Газпром“] Виталием Маркеловым мы договорились, что в апреле презентуем готовый образец», — сказал собеседник агентства.
Так что, если верить этим рапортам, первому российскому кроссоверу от оборонной промышленности быть! К слову, несмотря на кризис, КамАЗ тоже не отказывается от выпуска электромобиля «Кама»: старт производства народной «электрички» намечен на 2024 год.