Каким будет кроссовер E-NEVA от российского производителя тактических ракет

Фото производителя.
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, что огромный оборонный холдинг «Алмаз-Антей», в состав которого входят 60 предприятий, вдруг надумал построить легковой автомобиль E-NEVA. И хотя сама идея кажется донельзя утопической, сами представители холдинга не оставляют надежд удивить общественность кроссовером собственной разработки.
Алексей Кованов

Сразу напомним, почему вообще оборонщики вдруг решили создать автомобиль. Ответ достаточно прост: чтобы выполнить поручение президента Владимира Путина, согласно которому доля гражданской продукции для организаций оборонно-промышленного комплекса до 2025 года должна достичь 30%.

«Алмаз-Антей» некоторое время назад публиковал несколько официальных рендеров, а также раскрыл основные характеристики будущего кроссовера. Так, его длина составит 4,5 метра, а запас хода — 463 км. В движение полноприводную машину будет приводить пара электромоторов отдачей 495 сил.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Однако, как заявил агентству ТАСС заместитель гендиректора холдинга по производственно-технологической политике Александр Ведров, концепция меняется. И вместо чисто электрической версии будет создаваться и выпускаться газово-электрическая.

«В данный момент опытный образец находится на Обуховском заводе. Вместе с [заместителем председателя правления ПАО „Газпром“] Виталием Маркеловым мы договорились, что в апреле презентуем готовый образец», — сказал собеседник агентства.

Так что, если верить этим рапортам, первому российскому кроссоверу от оборонной промышленности быть! К слову, несмотря на кризис, КамАЗ тоже не отказывается от выпуска электромобиля «Кама»: старт производства народной «электрички» намечен на 2024 год.

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11 апреля 2022
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