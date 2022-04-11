Каким будет кроссовер E-NEVA от российского производителя тактических ракет

Сразу напомним, почему вообще оборонщики вдруг решили создать автомобиль. Ответ достаточно прост: чтобы выполнить поручение президента Владимира Путина, согласно которому доля гражданской продукции для организаций оборонно-промышленного комплекса до 2025 года должна достичь 30%.

«Алмаз-Антей» некоторое время назад публиковал несколько официальных рендеров, а также раскрыл основные характеристики будущего кроссовера. Так, его длина составит 4,5 метра, а запас хода — 463 км. В движение полноприводную машину будет приводить пара электромоторов отдачей 495 сил.