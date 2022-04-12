Чем россиян удивит и расстроит новейший Mitsubishi Outlander

В кузове нового Mitsubishi Outlander обильно применяются высокопрочные стали, что одновременно гарантирует и безопасность пассажиров, и снижение веса. Кроме того, уже в стандартной комплектации новинки доступны семь подушек безопасности.

Также базовым оснащением стали девять передовых функций помощи водителю, включая систему смягчения последствий лобового столкновения, которая распознает автомобили, пешеходов и велосипедистов.

Продолжают список «безопасных» инноваций адаптивные светодиодные фары, обеспечивающие водителю хорошую видимость в ночное время, определяя наличие встречных и движущихся впереди авто, и автоматически меняют диапазон освещения и яркость.

А потому неудивительно, что этот кроссовер получил высшую оценку в рейтинге безопасности JNCAP — это наверняка понравится российским фанатам модели. Плохо лишь то, что сейчас никто не знает, когда четвертое поколение японского хита доберется до нашего рынка…