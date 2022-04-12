Чем россиян удивит и расстроит новейший Mitsubishi Outlander

Фото производителя.
Новый Mitsubishi Outlander PHEV стал героем первого независимого краш-теста. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какую отметку получил этот SUV по методике Японской программы оценки новых автомобилей (JNCAP).
Алексей Кованов

В кузове нового Mitsubishi Outlander обильно применяются высокопрочные стали, что одновременно гарантирует и безопасность пассажиров, и снижение веса. Кроме того, уже в стандартной комплектации новинки доступны семь подушек безопасности.

Также базовым оснащением стали девять передовых функций помощи водителю, включая систему смягчения последствий лобового столкновения, которая распознает автомобили, пешеходов и велосипедистов.

Продолжают список «безопасных» инноваций адаптивные светодиодные фары, обеспечивающие водителю хорошую видимость в ночное время, определяя наличие встречных и движущихся впереди авто, и автоматически меняют диапазон освещения и яркость.

А потому неудивительно, что этот кроссовер получил высшую оценку в рейтинге безопасности JNCAP — это наверняка понравится российским фанатам модели. Плохо лишь то, что сейчас никто не знает, когда четвертое поколение японского хита доберется до нашего рынка…

новинки рынка, авторынок, производители, безопасность дорожного движения, новая модель, кроссоверы
12 апреля 2022
5542