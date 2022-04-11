Без «Патриотов» и «Буханок»: УАЗ решил остановить конвейер

Итак, Ульяновский автомобильный завод объявит корпоративный отпуск на шесть рабочих дней: с 4 по 6 и с 11 по 13 мая. Учитывая государственные праздники, получается, что УАЗ остановит конвейер 1-го числа, чтобы запуститься 16-го.

По официальной версии, двухнедельные каникулы понадобились ради того, чтобы провести плановый ремонт производственного оборудования. О дефиците компонентов, который душит другие компании, ульяновцы ничего не говорят.

Кстати, марка УАЗ очень неплохо закончила март, продав 2206 единиц внедорожников и комтранса. Это всего на 19% хуже прошлогоднего показателя! Хотя российский рынок упал сразу на 63% — так гласит статистика, опубликованная АЕБ.

Кстати, в соцсети VK совершенно случайно вспыли фотографии конвейера Ульяновского автозавода, на который заводят кузов неизвестного кроссовера. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.