Nissan придумал, как сделать электромобили намного дешевле

Фото производителя.
Nissan представил прототип завода по производству ламинированных, полностью твердотельных аккумуляторных элементов, старт работы которого назначен на 2028 год. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.
Алексей Кованов

Nissan намерен вывести на рынок электромобиль, оснащенный полностью твердотельными батареями собственной разработки, к 2028 финансовому году. В 2024-м японцы планирует создать опытную производственную линию, где будут изучены материалы, дизайн и процессы для производства прототипов.

В компании уверены, что стоимость серийных полностью твердотельных аккумуляторов может составить75 долларов за кВт·ч, а в последствии снизиться до 65 долларов за кВт·ч — это сделает электромобили такими же доступными, что и автомобили с бензиновым двигателем.

Полностью твердотельные аккумуляторы станут технологией, которая резко повысит популярность электромобилей. Их энергоемкость примерно ввдое выше, чем у обычных литий-ионных батарей, они быстрее заряжаются и дешевле за счет использования менее дорогих материалов.

И еще. Марка Nissan готова вложить миллионы долларов инвестиций, чтобы завоевать ключевые позиции на важных для себя рынках. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие страны японская марка считает наиболее перспективными.

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12 апреля 2022
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