Nissan придумал, как сделать электромобили намного дешевле

Nissan намерен вывести на рынок электромобиль, оснащенный полностью твердотельными батареями собственной разработки, к 2028 финансовому году. В 2024-м японцы планирует создать опытную производственную линию, где будут изучены материалы, дизайн и процессы для производства прототипов.

В компании уверены, что стоимость серийных полностью твердотельных аккумуляторов может составить75 долларов за кВт·ч, а в последствии снизиться до 65 долларов за кВт·ч — это сделает электромобили такими же доступными, что и автомобили с бензиновым двигателем.

Полностью твердотельные аккумуляторы станут технологией, которая резко повысит популярность электромобилей. Их энергоемкость примерно ввдое выше, чем у обычных литий-ионных батарей, они быстрее заряжаются и дешевле за счет использования менее дорогих материалов.

И еще. Марка Nissan готова вложить миллионы долларов инвестиций, чтобы завоевать ключевые позиции на важных для себя рынках. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие страны японская марка считает наиболее перспективными.