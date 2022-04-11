Беженцы из Мариуполя удивились зарплатам на КамАЗе

По данным челнинских чиновников, в город прибыли 142 вынужденных переселенца трудоспособного возраста, из которых 108 человек изъявили желание работать. Среди прибывших оказалось много электромонтеров, монтажников, слесарей, водителей и сварщиков, которые трудились на металлургическом комбинате «Азовсталь».

В свою очередь, центр занятости готов предложить более 1100 вакансий с разбросом зарплат от 25 000 до 65 000 рублей. Больше всего предложений поступило от ПАО «КамАЗ», который был представлен 11 подразделениями. При этом мариупольцы рассказали, что ранее также работали на промышленных предприятиях своего города. Только вот зарплата была выше… более чем вдвое, сообщает электронная газета «Бизнес Online».

Зато КамАЗ готов взять на себя часть расходов: по проживанию, проезду и питанию. В ближайшее время завод планирует провести для соискателей экскурсию, показав потенциальные рабочие места, пока город занимается восстановлением документов украинских беженцев.

Кстати, руководство грузового автогиганта считает, что пришло время ребрендинга во всех сферах деятельности компании, поскольку «ее имидж должен соответствовать статусу». Что стоит за этими высокопарными фразами, разбирался портал «АвтоВзгляд».