BMW до неузнаваемости изменила дизайн кроссовера X7

И только сзади BMW X7 почти не изменился: сохранился даже прежний бампер! Хотя фонари обзавелись, как сейчас принято говорить, «трехмерным» рисунком. Любопытно, что хромированная перемычка, перекинутая между фонарями, отныне «облита» прозрачным пластиком.

А вот салон пережил настоящую революцию, главный герой которой — огромная панель, объединившая пару больших экранов (приборный и медиасистемы). По послелней моде над экранами нет козырька. Кстати, отдельного блока для управления климатом больше нет!