BMW до неузнаваемости изменила дизайн кроссовера X7

И только сзади BMW X7 почти не изменился: сохранился даже прежний бампер! Хотя фонари обзавелись, как сейчас принято говорить, «трехмерным» рисунком. Любопытно, что хромированная перемычка, перекинутая между фонарями, отныне «облита» прозрачным пластиком.
А вот салон пережил настоящую революцию, главный герой которой — огромная панель, объединившая пару больших экранов (приборный и медиасистемы). По послелней моде над экранами нет козырька. Кстати, отдельного блока для управления климатом больше нет!
В плане техники главное новшество — появление нового 48-вольтовый стартер-генератор, который встроен в восьмиступенчатый «автомат». Электрическая машинка выдает 12 л. с. мощности и 200 Нм момента, помогая в самом начале разгона.
Отдельного внимания заслуживает исполнение xDrive40i, которому перепала модернизированная трехлитровая турбошестерка. Мотор перетрясли достаточно сильно, что что его мощность выросла 380 сил, тогда как раньше было «всего» 333.
Продажи кроссоверов американской сборки намечены на август. Вот только российским фанатам марки от этого ни горячо, ни холодно: как известно, из-за санкций со стороны Евросоюза BMW не сможет завозить на территорию России модели стоимостью свыше 50 000 евро.