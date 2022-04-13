Назван крупнейший китайский производитель автомобилей

Фото производителя.
В последнее время (по совершенно понятным причинам) к китайским автопроизводителям возник совершенно неподдельный интерес со стороны российской аудитории. Портал «АвтоВзгляд» решил дать короткую справку, посвященную крупнейшему автомобилестроительному холдингу Поднебесной.
Алексей Кованов

Вот уже пять лет подряд самым крупным китайским производителем автомобилей остается группа Geely Auto. По итогам прошлого года ее продажи выросли до 1 320 000 единиц. В свою очередь, под «молодежным» брендом Lynk & Co продано более 220 000 автомобилей, что на 26% выше прошлогоднего показателя.

В плане экспорта компания может похвастаться отгрузкой 115 000 машин на зарубежные рынки. Притом именно экспорт сейчас растет наиболее быстрыми темпами: количество иностранных отгрузок оказалось на 58% выше значений прошлого года.

Еще один драйвер роста — это гибридные и электрические модели. В 2021 году реализация «электрифицированных» авто впервые превысила 100 000 единиц. Так, продажи электромобилей подскочили на 172%, а подключаемых гибридов — на 185,3%.

В России автомобили Geely тоже любят и ценят. Скажем, в марте наши соотечественники судорожно расхватывали «премиальные» кроссоверы Geely Tugella, хотя это — самая дорогая модель в российской линейке марки.

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13 апреля 2022
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