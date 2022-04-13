Назван крупнейший китайский производитель автомобилей

Вот уже пять лет подряд самым крупным китайским производителем автомобилей остается группа Geely Auto. По итогам прошлого года ее продажи выросли до 1 320 000 единиц. В свою очередь, под «молодежным» брендом Lynk & Co продано более 220 000 автомобилей, что на 26% выше прошлогоднего показателя.

В плане экспорта компания может похвастаться отгрузкой 115 000 машин на зарубежные рынки. Притом именно экспорт сейчас растет наиболее быстрыми темпами: количество иностранных отгрузок оказалось на 58% выше значений прошлого года.

Еще один драйвер роста — это гибридные и электрические модели. В 2021 году реализация «электрифицированных» авто впервые превысила 100 000 единиц. Так, продажи электромобилей подскочили на 172%, а подключаемых гибридов — на 185,3%.

В России автомобили Geely тоже любят и ценят. Скажем, в марте наши соотечественники судорожно расхватывали «премиальные» кроссоверы Geely Tugella, хотя это — самая дорогая модель в российской линейке марки.