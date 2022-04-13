Toyota сокращает производство автомобилей по всему миру

Японский автоконцерн Toyota Motor готовится сократить объем выпуска автотранспорта на своих заводах по всему миру до 700 000 единиц. Это на 10% меньше плановых показателей на этот период.

В рамках такой тенденции сборочные заводы на территории Японии снизят темпы сборки примерно на 200 000 машин, а зарубежные конвейеры Toyota за тот же период выпустят лишь 500 000 авто — на 100 000 меньше плана.

По данным издания Nikkei, к снижению выпуска продукции Toyota Motor привело нарушение логистических цепочек поставок комплектующих, произошедшее после начала российской спецоперации на Украине, а усугубилась недавней вспышкой коронавируса в Китае.