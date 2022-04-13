В Калужскую область приехала партия «санкционных» автобусов

Минский автозавод выполнил очередной контракт на поставку газомоторных городских автобусов большого класса. В этот раз получателем техники оказался «первый наукоград России» город Обнинск, которому удалось выбить деньги на покупку за счет федерального инфраструктурного кредита.

Но самое интересное, что обнинским чиновникам удалось закупить машины МАЗ-103965 2021 года выпуска, собранные из «досанкционных запасов». В движение автобусы приводят 279-сильные двигатели Mercedes-Benz, с которыми состыкованы 6-ступенчатые «автоматы» Allison.

Очевидно, что это — последняя партия автобусов марки МАЗ, в которые имплантирован импортный силовой агрегат. Впрочем, Минский автозавод первым нашел альтернативу европейским и американским запчастям, которые после недавних событий стали «санкционными».