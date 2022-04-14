Японцы представили новый Subaru Outback

Освеженный «Аутбэк» получил слегка подретушированную решетку радиатора, новую форму оптики головного света, а также большие защитные накладки на бампер, который, кстати, тоже претерпел некоторые визуальные изменения. «Улучшайзинг» затронул и пару противотуманок — они стали больше и поселились в нижней кромке «фасада». Задние «туманки» тоже похорошели и получились менее массивными. Среди прочих внешних обновок стоит отметить оригинальные накладки на колесные арки, призванные бороться с грязью на грунтовке.

В салоне появились новые материалы отделки, а бортовая система и мультимедийный центр с 11,6-дюймовым экраном пережили апгрейд. Расширился диапазон настроек передних кресел, а подключение мобильных устройств легко происходит по воздуху. А еще «баранка» греется не только в местах хвата, как это было раньше, а по всему периметру рулевого колеса.