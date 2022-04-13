«Взрывной» бизнес: какие автостроители занимаются производством оружия

На заводе Colt научились делать все детали одинаковыми, брать из ящика и без подгонки собирать из них знаменитый Peacemaker 1873 года, ставший самым дешевым и потому самым массовым револьвером Америки.

Помимо оружия, не менее удачной разминкой было производство сложных изделий — швейных машинок, через освоение которых прошел Opel. Или ткацких станков, как это было с Toyota. Часть фирм приступили к выпуску автомобилей, предварительно набрав компетенций на велосипедах, например, Skoda и Peugeot. Лишь Дэвид Дунбар Бьюик, основатель фирмы Buick, к автомобилям шагнул из сантехники, в конце XIX века придумав сливной механизм с рычагом и цепочкой. Но не для всех предприятий оружие осталось лишь эпизодом в прошедшем времени, многие сохранили оба направления.

Для русского уха название финской фирмы Valmet звучит не очень знакомо. Но ведь в 1995 году финны начали выпускать у себя самый лучший автомобиль России — Lada Baltic. У нас ее назвали «ЕвроЛада». Русская ВАЗ-2109, но собранная иностранцами на зарубежном заводе. Мечта каждого советского человека. Нам она почти не доставалась, оставаясь в зоне свободно конвертируемой валюты, поэтому считалась максимально вожделенной и обрастала легендами про качество и безупречность, опровергая пословицу «сколько кирпич не шлифуй, бриллиант не получится». Нам «ЕвроЛада» грезилась бриллиантом.