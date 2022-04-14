Названа дата старта продаж полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max

Официальный старт продаж в России полноприводного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max состоится 22 апреля этого года. Эта модификация внешне отличается от уже известного отечественному потребителю переднеприводного Tiggo 8 Pro лишь хромированной накладкой по периметру радиаторной решетки, дымчато-белой задней оптикой, выхлопной системой с двумя сдвоенными патрубками и значком AWD на пятой двери.

По капотом китайского SUV установлен бензиновый двухлитровый турбомотор мощностью 197 л. c. В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» DCT. Производитель декларирует, что этот тандем разгоняет машину до 100 км/ч за 8,5 секунды. О ценах и комплектациях полноприводного новинки рынка пока не сообщается.