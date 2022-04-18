Каким будет свежий кроссовер от производителя смартфонов Huawei

Пятиметровый AITO M7 — одноклассник Audi Q7. Притом машина устроена по схеме последовательного гибрида, когда полуторалитровая бензиновая турбочетверка мощностью всего лишь 125 сил выполняет функции генератора, питая тяговую батарею. Соответственно, колеса вращает 272-сильный электромотор, созданный самой компанией Huawei.

Другие технические подробности будут раскрыты позже, поскольку сейчас шестиместная новинка только успела пройти процедуру обязательной сертификации.

Кстати, не секрет, что китайские производители готовят грандиозную экспансию на российский рынок, пока другие марки ставят свой бизнес на паузу. Почти каждую неделю «поднебесные» бренды оформляют права на свежие модели. И нынешняя семидневка не стала исключением.