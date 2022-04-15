Почему категорически нельзя ставить дефлекторы на окна автомобиля

Но перейдет к минусам. Во-первых, дизайнеры, разрабатывающие внешний вид автомобиля со 100-процентной уверенностью не закладывали установку на кузов этих странно выглядящих аксессуаров. А потому внешний вид автомобиля значительно теряет органичность при установке дефлекторов. И это неоспоримый факт.

Все усилия инженеров по аэродинамики, при установке ветровиков (особенно дешевых), также отправляются в топку. Сопротивление набегающим потокам воздуха с дефлекторами становится больше, из-за чего могут появляться раздражающие шумы и свист. Ну и расход топлива, хоть и ненамного, но абсолютно точно увеличивается. Особенно хорошо это становится заметно на больших пробегах.

Еще один минус дефлекторов — система монтажа. Есть клеящиеся, а есть такие, которые монтируются под уплотнитель двери, и могут препятствовать свободному ходу стекла. А это уже не лучшим образом влияет на пластиковые элементы стеклоподъемника.

Ну и главный минус установки ветровиков на окна автомобиля — это то, что ставить их запрещено. И при желании, любой инспектор ГИБДД обоснует вам это, и выпишет штраф. Сложности могут возникнуть и при прохождении технического осмотра.

Как бы ни хотелось приукрасить свой автомобиль или усовершенствовать его, в первую очередь нужно смотреть на букву закона и на возможные проблемы. Если же вас все это не пугает, и вы решились на установку дефлекторов, то нужно выбирать из поликарбонатовых моделей (они не травмоопасны), и ни в коем случае не ставить дешевые экземпляры.