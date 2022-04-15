Почему категорически нельзя ставить дефлекторы на окна автомобиля

Фото из открытых источников
Дефлекторы на окнах автомобиля — не редкость. Одни автовладельцы ставят их для красоты, другие — преследуют определенные практические цели. Однако мало кто задумывается, что минусов у данного аксессуара тоже хватает. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел изнанку установки ветровиков.
Ефим Розкин

Дефлекторы на окнах машины встречаются довольно часто. Пожалуй, самое массовое применение этого аксессуара можно заметить среди сообщества таксистов. Что это: мода или жизненная необходимость, как на это смотрит ГИБДД, а главное, какие минусы от этой пластиковой «приблуды»?

Безусловно, плюсов у дефлекторов на окна достаточно. Например, они отлично прикрывают салон от попадания влаги при слегка приоткрытом окне. Для тех, кто курит, это один из плюсов.Те, кто не любят ездить с кондиционером, так же выделяют это свойство дефлекторов в качестве плюса. Мол, приоткрыл форточку — и не дует, и свежо, и дождь не капает.

При приоткрытом окне в салон могут попадать насекомые. И дефлекторы препятствуют этому. Впрочем, плюс спорный. Потому как на моем веку, насекомые залетали в салон автомобиля через слегка приоткрытое окно, примерно, никогда. А вот с циркуляцией воздуха, согласен. И снова здесь возрадуются курильщики, в один голос подтверждая факт, что дым вытягивается из салона безвозвратно.

Фото: Drive2

Но перейдет к минусам. Во-первых, дизайнеры, разрабатывающие внешний вид автомобиля со 100-процентной уверенностью не закладывали установку на кузов этих странно выглядящих аксессуаров. А потому внешний вид автомобиля значительно теряет органичность при установке дефлекторов. И это неоспоримый факт.

Все усилия инженеров по аэродинамики, при установке ветровиков (особенно дешевых), также отправляются в топку. Сопротивление набегающим потокам воздуха с дефлекторами становится больше, из-за чего могут появляться раздражающие шумы и свист. Ну и расход топлива, хоть и ненамного, но абсолютно точно увеличивается. Особенно хорошо это становится заметно на больших пробегах.

Еще один минус дефлекторов — система монтажа. Есть клеящиеся, а есть такие, которые монтируются под уплотнитель двери, и могут препятствовать свободному ходу стекла. А это уже не лучшим образом влияет на пластиковые элементы стеклоподъемника.

Ну и главный минус установки ветровиков на окна автомобиля — это то, что ставить их запрещено. И при желании, любой инспектор ГИБДД обоснует вам это, и выпишет штраф. Сложности могут возникнуть и при прохождении технического осмотра.

Как бы ни хотелось приукрасить свой автомобиль или усовершенствовать его, в первую очередь нужно смотреть на букву закона и на возможные проблемы. Если же вас все это не пугает, и вы решились на установку дефлекторов, то нужно выбирать из поликарбонатовых моделей (они не травмоопасны), и ни в коем случае не ставить дешевые экземпляры.

безопасность дорожного движения, ремонт, аксессуары, ГИБДД, тюнинг
15 апреля 2022
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