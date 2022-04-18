Tank 700: каким будет самый «крутой» внедорожник Great Wall для России

Так, Great Wall Motor запатентовала внешность внедорожника Tank 700. Любопытно, что эта модель пока даже не выпускается — в прошлом году публике предъявили лишь предсерийную версию. Тогда уточнялось, что серийная версия машины сможет предложить трехлитровый турбомотор отдачей свыше 350 сил, с которым будет состыкован «автомат» на девять ступеней.

Несмотря на спорную внешность, навеянную ретромотивами, «семисотый» должен быть хорошим «проходимцем». Китайские инженеры заложили полностью независимую подвеску и систему полного привода, притом — с блокировками всех трех дифференциалов!

Говорить, что старший из «Танков» вскоре выйдет на рынок России, мягко говоря, преждевременно. С другой стороны, китайцы никогда ничего не делают просто так. А дебют грядущих премьер, как правило, предваряют оформлением охранных документов.

Между тем, в нашей стране резко подешевели китайские автомобили. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерских сетях марок, за последнее время техника «поднебесных» брендов стала заметно привлекательнее для клиентов.