Tank 700: каким будет самый «крутой» внедорожник Great Wall для России

Фото: autohome.com.cn.
Не секрет, что китайские производители готовят грандиозную экспансию на российский рынок, пока другие марки ставят свой бизнес на паузу. Поэтому почти каждую неделю «поднебесные» бренды оформляют права на свежие модели. И эта семидневка не стала исключением.
Алексей Кованов

Так, Great Wall Motor запатентовала внешность внедорожника Tank 700. Любопытно, что эта модель пока даже не выпускается — в прошлом году публике предъявили лишь предсерийную версию. Тогда уточнялось, что серийная версия машины сможет предложить трехлитровый турбомотор отдачей свыше 350 сил, с которым будет состыкован «автомат» на девять ступеней.

Несмотря на спорную внешность, навеянную ретромотивами, «семисотый» должен быть хорошим «проходимцем». Китайские инженеры заложили полностью независимую подвеску и систему полного привода, притом — с блокировками всех трех дифференциалов!

Говорить, что старший из «Танков» вскоре выйдет на рынок России, мягко говоря, преждевременно. С другой стороны, китайцы никогда ничего не делают просто так. А дебют грядущих премьер, как правило, предваряют оформлением охранных документов.

Между тем, в нашей стране резко подешевели китайские автомобили. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерских сетях марок, за последнее время техника «поднебесных» брендов стала заметно привлекательнее для клиентов.

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18 апреля 2022
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