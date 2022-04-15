Почему с наступлением тепла вдруг начал трястись мотор

Две самые распространенные ииз них — это загрязнение топливной системы и неправильная работа системы зажигания. Как правило, вторая вытекает из первой. Часто бывает так, что после зимы в баке скапливается вода. Если она попадет в двигатель, то агрегат какое-то время будет работать неровно.

Сильные вибрации могут возникать и после ночи, когда температура опускается ниже ноля градусов. Вода замерзает, и попытка завести двигатель заканчивается тем, что агрегат трясет. Похожие симптомы появляются, если водитель залил в бак некачественное топливо. Подобная экономия на горючем почти всегда выходит боком.

Еще одна частая причина «тремора» — низкие холостые обороты. Это может быть следствием того, что после зимы забилась грязью система вентиляции картера. Поэтому сначала нужно посмотреть на тахометр и понять, на сколько просели обороты холостого хода. Если окажется, что они действительно ниже нормы, придется заниматься диагностикой. Делать это лучше в сервисе, потому как там есть профессиональное оборудование.