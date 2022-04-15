Почему с наступлением тепла вдруг начал трястись мотор

Две самые распространенные ииз них — это загрязнение топливной системы и неправильная работа системы зажигания. Как правило, вторая вытекает из первой. Часто бывает так, что после зимы в баке скапливается вода. Если она попадет в двигатель, то агрегат какое-то время будет работать неровно.
Сильные вибрации могут возникать и после ночи, когда температура опускается ниже ноля градусов. Вода замерзает, и попытка завести двигатель заканчивается тем, что агрегат трясет. Похожие симптомы появляются, если водитель залил в бак некачественное топливо. Подобная экономия на горючем почти всегда выходит боком.
Еще одна частая причина «тремора» — низкие холостые обороты. Это может быть следствием того, что после зимы забилась грязью система вентиляции картера. Поэтому сначала нужно посмотреть на тахометр и понять, на сколько просели обороты холостого хода. Если окажется, что они действительно ниже нормы, придется заниматься диагностикой. Делать это лучше в сервисе, потому как там есть профессиональное оборудование.
Вибрации могут быть и следствием дефектов вспомогательных агрегатов. Например, так о себе дает знать изношенный приводной ремень, либо ведущий и ведомый диски сцепления в коробке передач. А еще добавить вибраций может и шкив коленвала, особенно если у него начал расслаиваться резиновый демпфер. Либо неисправен датчик массового расхода воздуха.
Всему этому есть простое объяснение. Обычно ремонты откладывают именно на теплое время года. Вот по весне изношенные за зиму детали и начинают доставлять неприятности. Так что не советуем затягивать с обслуживанием. Ведь вибрации могут привести к серьезным поломкам. В самом плохом случае могут быть разрушены поршни, что приведет к капитальному ремонту мотора.