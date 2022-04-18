Renault запатентовала в России новейший бюджетный седан

На фоне официальной приостановки деятельности Renault в России, французы, похоже, «втихаря» продолжают готовить к выходу на российский рынок свои новы модели. Косвенным свидетельством тому стала регистрация в Роспатенте экстерьера компактного седана Renault Taliant.

Ранее сообщалось, что выпуск этой модели на российском рынке должен был начаться в текущем году. Однако геополитические обстоятельства, связанные с украинской историей, отодвинули это событие на неопределенный срок.

Между тем, Renault Taliant в прошлом году уже начали выпускать в Турции. Эта модель построена на той же модульной платформе, что и Dacia Logan третьего поколения — CMF-B. Для турецкого рынка Taliant/Logan оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым атмосферным силовым агрегатом мощностью 65 л. с., сопряженным с с 5-ступенчатой «механикой».

Кроме того, его оснащают наддувной модификацией этого же мотора, выдающей 90 л. с. Существует также 100-сильная версия, работающая на пропан-бутане. В трансмиссии Taliant может использоваться еще и 6-диапазонная МКП, и вариатор.