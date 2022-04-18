Toyota и Lexus отзывают 500 000 автомобилей из-за проблем с ESP

По информации Autoblog, только в США отзыв затронул 460 000 автомобилей Toyota и Lexus, а также без малого 90 000 машин — в Японии. Как выяснилось, при пуске мотора может попросту не активироваться система ESP, потому придется посетить сервисную зону для обновления программного обеспечения, в частности, отвечающего за работу столь жизненно важной функции в автомобиле.

Среди моделей, чьим владельцам следует заехать в автосервис, значатся Toyota RAV4, Highlander, Venza, а также Lexus NX, LX и LS.

Между тем, японское правительство объявило, что вводит запрет на импорт в Россию предметов роскоши, включая премиальные автомобили. А это значит, что мы можем лишиться люксовых моделей Lexus и дорогостоящих Toyota. В частности, Land Cruiser и Alphard.