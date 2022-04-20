Красиво, аж жуть: первый обзор новейшей BMW 7-серии

Вообще, BMW умудряется снова наступать на старые грабли. Ведь дизайнерская революция, которую на рубеже веков затеял Крис Бэнгл, нарисовав очень спорный кузов Е65, поделила фанатов марки на ярых противников и жестких поклонников нового стиля. Первых оказалось больше, поэтому следующие версии «семерки» (включая дальнейшие рестайлинги Е65) были гораздо более спокойными.

И вот баварцы опять решились сломать стилистичские традиции об колено. Зачем, для чего? Наверное, чтобы выделиться на фоне консервативного Mercedes-Benz S-класса. И хочется верить, что монструозные «ноздри» решетки радиатора, а также двухэтажное оформление головной оптики придутся по вкусу обеспеченной публике.