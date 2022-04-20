Красиво, аж жуть: первый обзор новейшей BMW 7-серии

Вообще, BMW умудряется снова наступать на старые грабли. Ведь дизайнерская революция, которую на рубеже веков затеял Крис Бэнгл, нарисовав очень спорный кузов Е65, поделила фанатов марки на ярых противников и жестких поклонников нового стиля. Первых оказалось больше, поэтому следующие версии «семерки» (включая дальнейшие рестайлинги Е65) были гораздо более спокойными.
И вот баварцы опять решились сломать стилистичские традиции об колено. Зачем, для чего? Наверное, чтобы выделиться на фоне консервативного Mercedes-Benz S-класса. И хочется верить, что монструозные «ноздри» решетки радиатора, а также двухэтажное оформление головной оптики придутся по вкусу обеспеченной публике.
Еще один удар — со сменой поколений вышел топовый двигатель V12. Теперь флагманская версия именуется i7 xDrive60. Это полноприводный электромобиль, оснащенный двумя моторами суммарной отдачей свыше 540 сил. На одной зарядке такому седану по силам отмахать 483 километров, а разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) занимает 4,5 секунды.
Дизели то ли не готовы сейчас, то ли не запланированы вообще. Поэтому пока есть только бензиновые варианты. Тот, что попроще — BMW 740i: его трехлитровая «турбошестерка» выдает 380 сил. Мотор V8 и полный привод предлагает исполнение 760i xDrive, у которой подкапотный табун состоит из 543 «лошадей». Обе модификации используют 8-ступенчатую автоматическую коробку.
В салоне торжество хайтека: огромные дисплеи, сенсорные кнопки, а сзади вообще стоит откидной ЖК-дисплей диагональю 31 дюйм! Из любопытного также отметим аж 36 динамиков аудиосистемы и фоновую подсветку нового поколения — светодиодные ленты упрятаны под прозрачной кристаллической поверхностью.
В базовую комплектацию включена пневматическая подвеска, а за доплату предлагается полноуправляемое шасси. Кроме того, в список опций входит автопилот третьего уровня. О стоимости самого «нафаршированного» исполнения баварцы скромно умалчивают. А вот ценник базовой «семерки» известен — от 94 000 долларов (это 7 400 000 рублей по нынешнему курсу).