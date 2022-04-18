Как будет выглядеть «облысевшая» версия новой LADA Vesta

Самая простая LADA Vesta обойдется без литых колëсных дисков, светодиодных противотуманных фар, атермальных стекол и огромного планшета медиасистемы. Под капотом машины будет скрываться 8-клапанный 90-сильный мотор, хотя прежде «Весты» комплектовались строго «шестнадцатиклапанниками».

Кстати, на снимках — рестайлинговый вариант модели. У него большая часть кузовного «железа» осталась прежней, но сзади появилась другая крышка багажника. Также отметим полностью светодиодную оптику (фонари и фары), плюс более агрессивный обвес.

Продажы «облысевших» седанов должны стартовать осенью. А в следующем году АВТОВАЗ вообще хочет выкатить принципиально новую модель! Между собой заводчане долгое время называли проект будущей новинки «Грантой-2». Однако недавно маркетологи решили придумать другое имя.