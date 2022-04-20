УАЗ намерен клепать автомобили из китайских комплектующих

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Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в настоящий момент Ульяновский завод пытается найти альтернативу санкционным комплектующим путем заключения новых договоров с компаниями из Китая. Впрочем, и без того УАЗ активно использовал азиатские запчасти, а теперь их станет в разы больше. Но станет ли лучше качество?
Мирон Горин

Собственные источники на заводе УАЗ рассказали порталу «АвтоВзгляд», что сейчас ведутся переговоры с китайской стороной о поставках компонентов. Правда, пока безрезультатно.

Дело в том, что потенциальные партнеры, спекулируя на ситуации с дефицитом комплектующих, завысили цены на запчасти в три раза! Впрочем, в Ульяновске уверены, что компромисс в ближайшем будущем будет найден.

Напомним, что из-за введения антироссийских санкций УАЗ рискует лишиться целой россыпи деталей. В том числе, автоматических и механических коробок передач. Не говоря уже об электронике и прочих узлах для автомобилей, чьи поставки были сорваны из-за их ограниченного производства, повлекшего тотальный дефицит в России и мире.

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20 апреля 2022
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