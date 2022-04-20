Mazda возобновит выпуск знаменитых роторных двигателей

Фото производителя.
Японская Mazda была одним из пионеров, освоивших серийный выпуск роторно-поршневых двигателей. Так, в 1967-м свет увидело купе Mazda Cosmo, после чего инженеры эксплуатировали моторы Ванкеля вплоть до 2012 года, когда модель RX-8 отправилась на заслуженный покой.
Алексей Кованов

Считалось, что быстрый износ деталей при рекордно низкой ремонтопригодности навсегда поставили крест на моторах такого типа. Однако японцы посчитали, что сочетание низкого уровеня вибраций и высокой удельной мощности, дополненные малыми габаритами и скромной массой, могут пригодиться и в XXI веке.

В частности, Mazda предложила применять РПД, как основу гибридной силовой установки последовательного типа — это когда бензиновый мотор привод во вращение генератор, а тот — питает электромоторы и заряжает аккумулятор.

Как это будет устроено напрактике, фанаты роторно-поршневой тяги смогут увидеть до конца этого года. Во всяком случае, поставить любопытную конструкцию компактный кроссовер MX-30 инженеры Mazda обещают в ближайшие несколько месяцев.

И еще. Не очень понятно — зачем, но Mazda решила выпускать «премиальные автомобили». Первой серийной моделью из нового класса оказался кроссовер Mazda CX-60, построенный на революционной платформе Skyactiv Scalable Architecture.

двигатель, новинки рынка, производители, производство, ДВС, автозаводы, новая модель, технология
20 апреля 2022
273