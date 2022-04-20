Российские дилеры Porsche похвастались отсутствием дефицита автомобилей и запчастей

Официальные дилеры работают в штатном режиме, заказы на автомобили принимаются, а технические центры выполняют все гарантийные обязательства перед клиентами.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Порше Центр Таганка ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Забелкин, «на сегодняшний день есть достаточный запас новых автомобилей Porsche на несколько месяцев вперед — от Macan до 911 практически во всех комплектациях».

Кроме того, активно развивается сегмент продаж подержанных автомобилей — Porsche Approved. Автомобили имеют гарантированно низкий пробег и проверяются по 111 критериям.

Что касается комплектующих, то по словам представителя ГК «АвтоСпецЦентр», поставки запчастей, включая накопленные запасы, обеспечивают бесперебойную деятельность сервисных зон.