Nissan окончательно прекратил деятельность марки Datsun

В конце 2020-го АВТОВАЗ прекратил выпуск седанов on-DO и хетчбэков mi-DO. Тираж обеих моделей за 2014—2020 годы составил невеликие 145 000 экземпляров. Очевидно, публика не оценила, почему надо платить больше за перелицованные автомобили LADA.

Окончательно усугубил ситуацию выход рестайлинговой «Гранты», которая оказалась и симпатичнее, и практичнее, да еще и предложила покупателю сразу четыре типа кузова на выбор — седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

В других странах причины провала были локальными, но общий итог — один: марка прекращает свое существование. Так, в Индии окончательно остановилось производство модели redi-Go, которая оставалась последним выпускаемым «Датсуном».

Кстати, продолжая тему недорогих авто. В Россию собрался прийти новый «бюджетный» бренд — это пообещал московский офис обанкротившейся марки Lifan, который, как оказалось, продолжает работу.