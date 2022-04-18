С кабинами от Mercedes-Benz: КамАЗ продолжит выпускать «санкционные» грузовики

С апреля по июнь включительно КамАЗ планирует выпустить 77 тягачей семейства K5 — для этого на заводских складах имеется достаточное количество ставших дефицитными деталей. Кроме того, в продажу поступат 346 автомобиля серии К4 — это предыдущая генерация челнинских грузовиков, у которых кабинный модуль взят от Mercedes-Benz Axor образца 2001 года.

После этого основой гаммы станут упрощенные автомобили К3 — с классической кабиной, камазовскими моторами V8 и механическими коробками передач. Скажем, на базе таких машин «Галичский автокрановый завод» даже готовится выпустить «полностью русский кран».

Кстати, аналитики марки КамАЗ твердо уверены, что даже при самом негативном раскладе, компании и частники приобретут миниум 50 000 единиц новой техники. Портал «АвтоВзгляд» изучил этот и другие прогнозы, чтобы понять, как рынок новых грузовиков отреагирует на российско-украинский конфликт.