Новый кроссовер Nissan Ariya похвастался крутым дизайном

Первая награда — Red Dot Design Award. Эта престижнейшая премия вот уже более полувека носит статус одного из крупнейших смотров дизайна. В этом году жюри из 50 производителей и дизайнеров выбрало победителей на основе девяти составляющих дизайна: эстетики, функциональности, качества, эргономики, долговечности и инноваций. В категории «Дизайн продукта» было подано около 7 900 заявок примерно из 60 стран.

Кроме того, кроссовер Ariya стал обладателем премии iF Design Award после комплексной оценки по пяти критериям: идея, форма, функциональность, дифференциация и влияние. Это тоже весьма авторитетное состязание дизайнеров, в котором независимое жюри из 132 экспертов оценило 10 776 продуктов и проектов из 57 стран.

Кстати, некоторое время назад компания Nissan представила подробный обзор платформы CMF-EV — своей новейшей архитектурной основы для электромобилей, включая модель Ariya. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», японские инженеры прозвали платформу «волшебным ковром-самолетом».