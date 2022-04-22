У тысяч суперкаров Ferrari выявлены серьезные проблемы с тормозами

Отзыв коснулся моделей 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB и 488 Spider, выпущенных в период с марта 2009-го по март 2019 года. Правда, речь пока идет лишь о китайском и североамериканском рынках.

Что касается российских пользователей упомянутых авто, то проверить наличие тормозной жидкости перед поездкой будет явно не лишним.

Напомним, что Ferrari, а вместе с ней и Lamborghini прекратили поставки своих суперкаров в Россию из-за введенных санкций. Сборка авто для наших клиентов остновлена «до дальнейшего рспоряжения».

Между тем, портал «АвтоВзгляд» срвнил разгоряченные Ferrari 488 и Lamborghini Huracan прямо на гоночном треке. Результаты, надо признать, оказались крайне удивительными: подробнее — здесь.