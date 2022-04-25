BMW показала шпионские фото «мексиканского» спорткара M2

О дизайне «эмки» пока судить трудно. Можно лишь предположить, что фирменные огромные ноздри никуда не денутся. Кого-то сей факт, безусловно, порадует.

Что касается техники, то здесь ясности больше. Уже известно, что BMW M2 получит трехлитровый рядный V6 отдачей 450 л. с. А позже ожидается появление и более мощной версии с шильдиком CS.

Собирать модель станут исключительно в Мексике, в городе Сан-Луис-Потоси. Там же с прошлой осени производят обычную модель второй серии. А «эмка» должна прописаться на этой площадке к концу 2022 года. Локация предприятия неудивительна, ведь в Мексике рабочая сила стоит гораздо дешевле, чем, например, в Германии.

Что касается продаж, то спорткар предложат богатым любителям скорости в США и Европе. Эти регионы остаются самыми крупными рынками сбыта.