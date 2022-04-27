Mercedes-Benz превратил старый «каблук» Citan в новый T-класс

Новейший T-класс мало чем отличается от известной парочки Citan/Kangoo. Модель фактически обзавелась дорогой отделкой интерьера и более богатым списком базовых опций. В начальной комплектации «каблук» оснащен галогеновыми фарами. Светодиодный головной свет — дополнительная опция. Пятая дверь может быть, как подъемной, так и «распашонкой». Стандартная колесная база при длине кузова в 4498 мм подразумевает два ряда сидений внутри. Позже, как обещает производитель, может появиться удлиненная версия с тремя рядами мест.

В салоне у Т-класса практически не найдешь голого металла (как это имеет место у Mercedes Citan) — практически везде все закрыто пластиком. В «базе» у «Т-каблука» предполагается наличие «мультимедийки» MBUX с семидюймовым дисплеем, мультируль с сенсорными кнопками, цветной экран «приборки», а также электроручник. Опционально доступна обивка сидений «экокожей» и разбавление однотонного интерьера контрастными вставками.

В список силовых агрегатов премиального «каблучка» входят два полуторалитровых турбодизеля мощностью 95 и 116 л. с. Возможно оснащение машины и 1,3-литрвым бензиновым турбодвигателем в вариантах 102 и 131 л. с. Базовая КП — шестиступенчатая «механика». Двигатели мощностью 95, 116 и 131 л. с. можно агрегатировать еще и с семиступенчатым двухдисковым «роботом».