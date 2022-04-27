Renault отдала АВТОВАЗ России на передержку за рубль

Все ждали, что свою позицию первой объявит именно Renault. Однако право быть главным ньюсмейкером заслужил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который через «Интерфакс» заявил, что французская компания готовит «условно, сделку за рубль».

Выражаясь языком кинологов, АВТОВАЗ «отдадут на передержку». Притом для Renault планируется милосердно определить срок лет на пять или шесть, в течение которого международная промышленная группа сможет принять (единственно верное) решение по выкупу своего капитала обратно.

Уточним, что российским автогигантом, главные активы которого — автозаводы в Ижевске и Тольятти, сегодня единолично владеет московская фирма «Лада Авто Холдинг». Это ООО, в свою очередь, на треть принадлежит госкомпании «Ростех», а оставшиеся 67,7% — доля группы Renault.