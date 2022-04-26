Не для продаж: АВТОВАЗ начал выпуск новой LADA Vesta

За время трехнедельного корпоративного отпуска руководству автогиганта удалось создать некоторый запас комплектующих, так что LADA Vesta нового образца начнет обживаться на ижевском конвейере. Притом слово «обживаться», пожалуй, самое правильное, так как из 1023 автомобилей, которые завод планирует собрать до конца этой недели, рестайлинговыми будут только 56.

Логично предположить, что некоторую часть отрядят для журналистских тестов, а остальные начнут распределять по самым успешным дилерам. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители одного из автосалонов, о старте продаж речи пока не идет. Но из желающих первыми «отхватить» долгожданный «рестайл» уже выстроилась очередь.