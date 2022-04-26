Не для продаж: АВТОВАЗ начал выпуск новой LADA Vesta

Фото производителя.
Торжественный запуск производства рестайлинговой LADA Vesta состоялся 22 февраля. Тогда казалось, что еще буквально пара недель — и завод в Ижевске будет выпускать только такие машины. Но через несколько дней началась российская спецоперация на Украине, после чего многие логистические цепочки прервались.
Ефим Розкин

За время трехнедельного корпоративного отпуска руководству автогиганта удалось создать некоторый запас комплектующих, так что LADA Vesta нового образца начнет обживаться на ижевском конвейере. Притом слово «обживаться», пожалуй, самое правильное, так как из 1023 автомобилей, которые завод планирует собрать до конца этой недели, рестайлинговыми будут только 56.

Логично предположить, что некоторую часть отрядят для журналистских тестов, а остальные начнут распределять по самым успешным дилерам. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители одного из автосалонов, о старте продаж речи пока не идет. Но из желающих первыми «отхватить» долгожданный «рестайл» уже выстроилась очередь.

Фото производителя.

Напомним, что после обновления большая часть кузовного «железа» осталась прежней, разве что сзади появтлась новая крышка багажника. Также отметим полностью светодиодную оптику (фонари и фары), а также более агрессивный обвес.

Пока АВТОВАЗ рассекретил только внешность новинки, а вот интерьер обещают показать несколько позже. Притом нельзя исключать, что средние и топовые комплектации получат переделанный салон, а базовые обойдутся старым вариантом.

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26 апреля 2022
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