По пути АВТОВАЗа: Volkswagen упростил комплектации своих машин

Фото: АвтоВзгляд
Дефицит микрочипов заставляет автостроителей «резать» оборудование в своих автомобилях. Первым такое решение принял отечественный АВТОВАЗ, лишив машины умной электроники. Теперь эстафету подхватили и европейцы. Вслед за Audi комплектации упростил и Volkswagen.
Лика Затворная

По информации Edmunds, сразу несколько моделей Volkswagen останутся без таких прелестей жизни, как система мониторинга слепых зон, функция предупреждения об опасных объектах на проезжей части, электропривод пятой двери и прочих.

Скажем больше: поклонникам немецких авто не достанется даже акустическая система Harman Kardon с девятью динамиками.

В перечень «облысевших» моделей вошли: Volkswagen Golf, Jetta, Taos, Tiguan и Teramont. Кстати, последний недавно пережил обновление, которое внимательно изучил портал «АвтоВзгляд» в ходе тест-драйва.

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28 апреля 2022
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