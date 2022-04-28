По пути АВТОВАЗа: Volkswagen упростил комплектации своих машин

По информации Edmunds, сразу несколько моделей Volkswagen останутся без таких прелестей жизни, как система мониторинга слепых зон, функция предупреждения об опасных объектах на проезжей части, электропривод пятой двери и прочих.

Скажем больше: поклонникам немецких авто не достанется даже акустическая система Harman Kardon с девятью динамиками.

В перечень «облысевших» моделей вошли: Volkswagen Golf, Jetta, Taos, Tiguan и Teramont. Кстати, последний недавно пережил обновление, которое внимательно изучил портал «АвтоВзгляд» в ходе тест-драйва.