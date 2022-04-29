Как владельцев LADA Granta заманивают проходить ТО у «официалов»

С 1 мая по 1 сентября при прохождении технического обслуживания в официальном сервисе LADA владельцы автомобилей Granta получают в подарок карту «LADA Помощь на дороге плюс». Так, при выполнении процедур ТО−1, −2 или −3 автомобилисту выдадут карту на одну услугу, при ТО−4 — на три, а при ТО−5 — сразу на пять.

Напомним, что услугами «LADA Помощь на дороге плюс» можно бесплатно воспользоваться в течение года с момента активации карты. В комплекс услуг входит эвакуация при ДТП и поломках, подвоз топлива, замена колеса на запасное, запуск АКБ, консультация юриста и автомеханика, плюс поиск эвакуированного автомобиля.

А еще АВТОВАЗ придумал план, как завалить рынок дешевыми автомобилями. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, в чем заключается хитрость.